Viel Programm im Allerwelthaus

Nach der Sommerpause geht es am 22. August mit einer Frage los: "Wer ernährt die Welt wirklich?" In einem Vortrag mit anschließender Diskussion berichtet ein Kaffee-Experte über global gerechte und ökologische Wirtschaftsformen. Am 24. August wird dann beim Picknick der Kulturen gemeinsam im Park am Allerwelthaus zusammen gegessen und getrunken, und am 1. September lädt der Singer-Songwriter Björn Nonnweiler zum Mitsing-Konzert ein. Dazu gibt es Filme in Zusammenarbeit mit dem Kino Babylon, themenbezogene Stadtspaziergänge und Ausstellungen.





Das Programm findet man online beim Allerwelthaus:

https://www.allerwelthaus.org/veranstaltungen/