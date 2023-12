Viel Regen - aber nicht genug

Es hat viel geregnet in diesem Jahr - aber es reicht noch nicht, um die vergangenen Trockenjahre auszugleichen. Das stellt der Ruhrverband fest. Der Verband mit Sitz in Essen betreibt die Wasserwirtschaft entlang der Ruhr in unserem Gebiet.

© Romolo Tavani – stock.adobe.com