Viel Sachschaden, keine Beute

Mit wechselnden Mittätern hatten sie von der großen Beute geträumt, alle Sprengversuche scheiterten allerdings. In allen Fällen richteten sie aber großen Sachschaden an. Für die Sprengungen hatten sie Feuer gelegt, das zerstörte in Dahl zum Beispiel nicht nur den Geldautomaten. Auch der Supermarkt nebenan wurde durch einen Schwelbrand beschädigt. Er musste komplett gereinigt und renoviert werden. Durch die Taten entstand ein Sachschaden von über 450.000 Euro.