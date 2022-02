Viel Wasser für die Ruhr...

Die Niederschläge der letzten Tage, die Niederschläge der kommenden Tage bis Montag - und eine leichte Schneeschmelze in den Hochlagen des Sauerlandes. Das alles füttert die Flüsse und wird in den nächsten Tagen an den einzelnen Pegeln dafür sorgen, dass die Hochwassermeldegrenze erreicht oder überschritten wird.

Der Ruhrverband hat allerdings auch Vorsorge getroffen: Seit dem 13ten Februar senkt er die Wasserspiegel seiner Talsperren. Das mit dem Ziel, dass die Talsperren in den nächsten Tagen viel Wasser aufnehmen können - nämlich insgesamt 56 Mio Kubikmeter.