Viele Brückenbaustellen

In Delstern beginnt dann der Abriss der Eisenbahnbrücke "Am Stockey". Danach wird sie neu gebaut. Das dauert wahrscheinlich bis Ende November. Die Straße ist während der Arbeiten zum Teil gesperrt. Vom 5. bis zum 8. Juni gibt es sogar eine Vollsperrung. Die Anlieger können währenddessen über das Gelände der Firma Uebelgönne fahren und so zu ihren Häusern kommen.

Gleichzeitig beginnt auch der Abbruch der Eisenbahnbrücke in der Hasselstraße in Eilpe. Auch dort ist im Juni ein Vollsperrung notwendig, ansonsten ist die Straße - zumindest eingeschränkt - frei.