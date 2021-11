Viele punkten zweistellig

In der zweiten Basketballbundesliga gab es einen 88 zu 80-Sieg. Dabei verteilte sich die Verantwortung auf mehrere Schultern. Gleich sechs Hagener Spieler punkteten zweistellig. Für Phoenix geht es jetzt in eine mehrwöchige Pause - unter anderem wegen Länderspielen. Weiter geht's in der Liga am 4. Dezember - und zwar zu Hause am Ischeland gegen Nürnberg.