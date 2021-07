Viele Stadteinrichtungen zu

Geschlossen sind bis nächste Woche Montag: Das Rathaus I, das zentrale Bürgeramt, die zentrale Stadtbücherei und die in Haspe und Hohenlimburg. Außerdem ist das Kunstquartier zu.

Wer in dieser Woche einen Termin im Rathaus I hatte, kann den im Bürgeramt Hohenlimburg wahrnehmen. Fertige Ausweise und Aufenthaltstitel bekommt man in den Bürgerämtern in Boele und Haspe.

Das Rathaus II am Bahnhof ist offen, ebenso die Zulassungs- und Führerscheinstelle.