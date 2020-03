Viele wollen helfen

Hagen hält in der Coronakrise zusammen. Das zeigt die große Hilfsbereitschaft in der Stadt. Viele Leute haben sich bei der Stadtverwaltung gemeldet, andere organisieren sich über Facebook. Sie möchten älteren und kranken Menschen helfen. Einkäufe erledigen, Rezepte und Medikamente besorgen oder am Telefon für Gesellschaft sorgen.