Vielfalt tut gut

Um Musik, Essen und Begegnungen mit Menschen unterschiedlichster Nationen gehts beim Vielfalt-tut-gut-Festival. Auch in diesem Jahr lockte das Fest wieder viele Gäste in den Park am Allerwelthaus. Am Samstag gab es bei bestem Wetter nach der offiziellen Begrüßung auf der Bühne ein buntes Programm mit Tanz, Musik sowie Aktionen und Spielen für Kinder.

© Cordula Aßmann Radio Hagen