Vier Jahre und sechs Monate

Mehr als 80 Fälle sind ihm zwischen Herbst und Winter 2020 zur Last gelegt worden. Im März dann die Vergewaltigung einer 21-jährigen Frau in Tateinheit mit Raub und schwerer Körperverletzung. Passiert ist die Tat im Parkhaus über der Polizeiwache in der Innenstadt. Danach kam er in U-Haft. Auf Grund der Länge der U-Haft hat der 15-jährige nach der Therapie die Möglichkeit den Rest der Strafe auf Bewährung freizukommen, weil sowohl U-Haft als auch Therapie auf die Haftdauer angerechnet werden und er dann bereits die Hälfte der Zeit rum hat. Dafür braucht er aber in jedem Fall eine positive Prognose.