Vierte Gesamtschule - wohin?

Die Wählergemeinschaft hatte vorgeschlagen, entweder eine Brachfläche am Kirchenberg in Hohenlimburg oder den Umzug der Cuno-Berufskollegs aus der Innenstadt nach Haspe und dann die Einrichtung der Gesamtschule am alten Cuno-Standort zu prüfen. Bisher favorisiert die Verwaltung einen Neubau am Dünningsbruch. Dort hat sich aber inzwischen eine Bürgerinitiative gegen den Schulneubau an dieser Stelle gegründet. Nun soll ausgelotet werden, ob das Gelände am Kirchenberg oder die Cuno-Kollegs überhaupt die Kriterien für einen großen neuen Gesamtschulstandort erfüllen. In der Ratssitzung am 25. September soll darüber berichtet werden.