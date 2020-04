Vierter Corona-Toter

Damit sind in unserer Stadt insgesamt vier Menschen an Covid 19 gestorben. Immer waren es Männer, immer waren sie 80 Jahre oder älter, und immer hatten sie Vorerkrankungen. Insgesamt sinkt aber die Zahl die Kranken. Aktuell sind 78 Hagenerinnen und Hagener erkrankt und schon 119 wieder gesund geworden. Mehr Informationen zu Corona in Hagen hält die Stadt auf ihren Online-Seiten bereit:

www.hagen.de/corona