Vodafone stellt Kabelfrequenzen um

Vodafone hat in der Nacht auf Dienstag die Kabelfrequenzen in Hagen umgestellt. Insgesamt 350 TV- und Radioprogramme haben eine neue Frequenz bekommen. Dadurch soll die Leistungsfähigkeit des Netzes gesteigert werden. Empfangsgeräte von Vodafone, Unitymedia und Sky finden die Sender nach der Umstellung in der Regel automatisch. Bei älteren Geräten und Fernsehern, die direkt ans Kabelnetz angeschlossen sind, muss zum Teil ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden. Weitere Infos gibt es hier.