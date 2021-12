Vögel zählen im Park

Eine Stunde lang sucht man sich dann einen Beobachtungsposten im Garten oder Park oder auf dem Balkon und zählt die Vogelarten, die man in der Zeit sieht. Anhand des Ergebnisses können die Naturschützer Rückschlüsse über das Vorkommen und die Entwicklung heimischer Arten wie Meisen, Rotkehlchen, Spatzen oder Amseln ziehen. Am 7. Januar gibt es dazu bei uns in Hagen auch eine gemeinsame Zählaktion - von 15 bis 16 Uhr treffen sich die Vogelfreunde im Park hinter dem Haus Busch und zählen gemeinsam.