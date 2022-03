Vogelstimmen erkennen – Diese Apps helfen

Gratis-Apps

NABU Vogelwelt

Für iOS und für Android gibt es die Vogelwelt App vom Naturschutzbund Deutschland. Mehr als 300 Vogelarten kann die App anzeigen inklusive Angaben wie Lebensraum, Gefieder oder Schnabel. Will man sich die Vogelstimmen anhören, muss man allerdings bezahlen. Das Zusatzpaket kostet 9,99 Euro jährlich. Damit unterstützt man laut NABU Projekte zum Schutz der heimischen Vogelwelt.

(iOS | Android)

Die Vogel App!

Nur für Android-Benutzer gibt es "Die Vogel App!". Die App beinhaltet die 235 häufigsten europäische Vogelarten, 206 Fotos und 150 Vogelstimmen. Das Schöne: Die App funktioniert komplett ohne Internetanschluss. Gerade deshalb interessant, wenn man sie zum Beispiel auf dem Tablet nutzen möchte und das dann auch mal mit in den Wald nehmen möchte.

(Android)

Merlin Bird ID

Das Cornell Lab of Ornithology hat eine App auf den Markt gebracht in der über 2.000 Vogelarten gelistet sind. Das heißt, in der "Merlin Bird ID" findet man nicht nur europäische Vögel sondern auch Vogelarten aus Nord- und Zentralamerika. Es gibt verschiedene Sprachen zur Auswahl mit einem der letzten Updates auch alles auf Deutsch.

(iOS | Android)

Kostenpflichtige Apps

Zwitschomat

Nur für iOS-User gibt es die "Zwitschomat - Vogelstimmen ID"-App. Das Programm bestimmt Vögel anhand kurzer Aufnahmen der Stimme. Gut: man kann sich die Vogelstimmen leise anhören und so die Tiere in der Natur nicht stören. Die App kostet 3,99 Euro

(iOS)

Der Kosmos Vogelführer

Für rund 15 Euro im Google Play-Store bzw. rund 20 Euro im Apple-Store ist der "Kosmos Vogelführer" die teuerste App. Dafür bekommt man das bekannte Vogelbestimmungsbuch quasi als App. Schöne Illustrationen und über 750 Vogelgesänge bzw. Rufe.

(iOS | Android)

Hinweis

Die Apps sollten in der Natur nur leise oder mit Kopfhörer benutzt werden. Laut Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen. Genau das macht man aber, wenn man die Vogeltöne laut über sein Handy abspielt.