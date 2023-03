Der Volkslauf auf Emst kommt zurück. Seit 1968 treffen sich die Läufer am Himmelfahrtstag. Corona beendete diese Tradition vorübergehend. Am 18. Mai startet der Comeback-Volkslauf. Es gibt verschiedene Strecken: Halbmarathon, 10-Kilometer-, Jedermanns-, und Firmen-Lauf. Auch Schülerinnen und Schüler laufen mit. Treffpunkt ist der Emster Marktplatz.

Your browser does not support the audio element. © Radio Hagen