Volkstrauertag in Hagen

Die aktuellen Ereignisse in Israel und der Ukraine haben in diesem Jahr den Volkstrauertag geprägt. Heute (Samstag) fand das zentrale Gedenken des Landes Nordrhein-Westfalen zu diesem Tag bei uns in Hagen statt. Zahlreiche Ministerinnen, Regierungspräsidenten und Gäste aus allen Bereichen der Gesellschaft waren dazu in die Johanniskirche am Markt gekommen.

© Cordula Aßmann Radio Hagen