Volkszählung 2022

Das Land NRW sorgt für ein wenig Verwirrung in Sachen Volkszählung 2022. Ab Mitte des Monats werden ausgewählte Leute befragt. Alle Hagener Haushalte, die dafür per Zufall ausgewählt wurden, bekommen deswegen Terminkarten in den Briefkasten. Diese Karten werden seit einer Woche verteilt und sorgen für Verunsicherung.

© Pixabay