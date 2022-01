Volle Stadthalle im neuen Jahr

„I Could Have Danced All Night“ war das Motto des diesjährigen Neujahrskonzertes. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Joseph Trafton präsentierte das Orchester Stücke von Johann Strauss, Franz Lehár, Cole Porter und Leonard Bernstein. Dazu sangen Emily Newton und Kenneth Mattice, die im Hagener Theater schon in Stücken wie „Kiss Me, Kate“ zu sehen waren. Unter Hygienemaßnahmen schauten sich rund 600 Zuschauerinnen und Zuschauern das Konzert an.