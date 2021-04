Vollgas von der Streife weg

Freitag kurz nach Mitternacht in Haspe: Eine Polizeistreife sieht einen Golf GTI mit zwei Personen darin. Wegen der Ausgangsbeschränkungen wollen die Polizisten die Insassen kontrollieren. Der Fahrer gibt Gas, die Polizisten verlieren das Auto auf der Berliner Straße aus den Augen. Eine zweite Streife sichtet das Fahrzeug auf der Voerder Straße und hält es an. Der 19-jährige Fahrer hatte Kokain im Blut; der Führerschein wurde eingezogen. Auch der Beifahrer bekommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen. Außerdem hatte der Golf erhebliche technische Mängel, unter anderem Risse an den Bremsscheiben und abgefahrene Reifen.