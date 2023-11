Volmestrecke bald wieder befahrbar

Die Volmebrücke in Lüdenscheid-Brügge wurde im Sommer 2021 vom Hochwasser beschädigt. In den letzten Monaten wurde sie deshalb erneuert. Die neue Brücke hat keinen Mittelpfeiler mehr und soll dadurch besser vor weiteren Hochwassern geschützt sein.





Mehrere Baustellen

Damit die RB52 wieder nach Lüdenscheid fahren kann, müssen allerdings auch Arbeiten an der Volmebrücke in Schalksmühle und an der B54 in Eile abgeschlossen sein. Die dauern länger als ursprünglich geplant.





Inbetriebnahme voraussichtlich im April

Bis Ostern sollen alle Arbeiten auf der Volmestrecke abgeschlossen sein. Wenn alles gut läuft, rollen ab dem 8. April wieder Züge von Hagen nach Lüdenscheid.