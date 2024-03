Volmetalbahn fährt später

Bis dahin steht noch viel Arbeit an. Zunächst müssen Tonnen schwere Brückenteile an einer Eisenbahnbrücke in Schalksmühle per Kran eingehoben werden. Danach sollen sogenannte Stopfarbeiten Unregelmäßigkeiten im Gleis auf der Strecke ausgleichen und die Weiche auf der neuen Volmebrücke Brügge verdichten.

Später muss dann noch ein Messzug die Strecke abnehmen. Ab dem 17. April ist dann wieder ein planmäßiger Zugverkehr von Lüdenscheid über Hagen nach Dortmund möglich. Es müssen sich keine Ersatzbusse mehr über durch die Sperrung der A45 verstopften Straßen quälen