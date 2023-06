Volmetalbahn überollt Fahrrad

Die RB52 kam vor dem Goldbergtunnel zum Stehen. Verletzt wurde niemand. In der Folge musste der Bahnverkehr zwischen Hagen-Oberhagen und Hagen Hauptbahnhof für eine Stunde eingestellt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hagen konnten das Fahrrad bergen. Am Zug selbst entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden. Das Fahrrad wurde durch die Bundespolizei sichergestellt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Die Bundespolizei warnt davor, Bahnanlagen zu betreten und Gegenstände auf die Gleise zu legen. Dies sei kein Dumme-Jungen-Streich", sondern könne im Extremfall zur Entgleisung eines Zuges führen, so die Polizei. Auch Fahrgäste könnten bei einer plötzlichen Bremsung stürzen und sich verletzen.