Von Hagen aus ins Fernsehen
Veröffentlicht: Dienstag, 21.10.2025 14:07
Dennis Henrichs stand schon für viele TV-Produktionen vor der Kamera. Mit uns hat er über seine Erfahrungen gesprochen.
Köln 50667, Blaulichtreport, Barbara Salesch, Alles was zählt, Unter uns, Tatort, ... Die Liste von Produktionen, bei denen der 36-jährige Gebäudereiniger bereits mitgespielt hat, ist lang. Im Interview hat er uns erzählt, wie er zum Schauspiel kam und wieso bei einem seiner Drehs auf einmal die Polizei vor ihm stand.