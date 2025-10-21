Navigation

Von Hagen aus ins Fernsehen

Veröffentlicht: Dienstag, 21.10.2025 14:07

Dennis Henrichs stand schon für viele TV-Produktionen vor der Kamera. Mit uns hat er über seine Erfahrungen gesprochen.

Köln 50667, Blaulichtreport, Barbara Salesch, Alles was zählt, Unter uns, Tatort, ... Die Liste von Produktionen, bei denen der 36-jährige Gebäudereiniger bereits mitgespielt hat, ist lang. Im Interview hat er uns erzählt, wie er zum Schauspiel kam und wieso bei einem seiner Drehs auf einmal die Polizei vor ihm stand.

© Radio Hagen

Weitere Meldungen

Sex, Macht und Lügen: Doku über Skandale hinter Palastmauern

Kino & TV Sexuelle Eskapaden, geheime Affären und Intrigen: Welche Abgründe sich hinter so mancher Palastfassaden auftun, beleuchtet eine neue Dokumentation.

TV Ausblick - 3sat «Sex, Macht und Lügen: Hinter Palastmauern»

Netflix: Auf Kurs zu einer Milliarde Zuschauer

Digital Netflix ist die klare Nummer eins beim Videostreaming - und hat einen Meilenstein bei der Zuschauerzahl vor Augen.

Netflix

Heidi Klum ein weiteres Mal bei «Project Runway»

Kino & TV 2018 war Heidi Klum bei der US-Castingshow «Project Runway» ausgestiegen - in diesem Jahr kehrte sie als Gastgeberin zurück.

Heidi Klum
skyline