Von Null auf Potting: "Der Herbst"
Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 00:00
Aktuell ist der Herbst sehr grau. Aber, ansonsten ist der Herbst auch schön. Auf was wir uns jetzt einstellen müssen in den nächsten Wochen und auch Monaten, erklärt euch hier Laura Potting.
Es gibt diese Dinge im Leben, die können uns zur Weißglut treiben. Bahnstreiks. Plötzlicher Schneefall. Eiskratzen am frühen Morgen. Leute, die nicht Autofahren können. Menschen, die seltsame Wörter benutzen. Wo andere sich vor Verzweiflung das Gesicht bis zum Bauchnabel ziehen oder ihren Kopf gegen die Wand hauen wollen, geht in eben diesem Kopf von Laura Potting ein Karussell los. Irgendwo zwischen wirren Gedanken und scharfer Alltagsbeobachtung. Ein bisschen ausgeflippt, meistens bunt und nie ganz ernst gemeint.