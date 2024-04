Von Null auf Potting: "Maibaumstellen Männer vs. Frauen"

Wenn man vom Dorf kommt, in bestimmten Gegenden in NRW, dann auf jeden Fall. Da ist Maibaumstellen Pflicht in der Nacht zum 1. Mai. Da stellen die Jungs ihren Angebeteten Maibäume auf um ihnen ihre Zuneigung zu versichern. Dieses Jahr ist das aber ein wenig anders, im Schaltjahr stellen nämlich auch die Mädels Bäume. Laura Potting hat das nicht kommen sehen.