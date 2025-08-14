Navigation

Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London

Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 07:38

Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.

Ukraine-Gespräche mit Selenskyj in Berlin
© Sebastian Gollnow/dpa

Ukraine-Krieg

London (dpa) - Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Alaska-Gipfel will der britische Premierminister Keir Starmer den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in London empfangen. Das bestätigte die Downing Street auf Anfrage. Am Mittwoch war Selenskyj bereits in Berlin, von wo aus er und Bundeskanzler Friedrich Merz Videoschalten mit anderen Staats- und Regierungschefs geführt hatten.

In den Tagen vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska haben die Europäer versucht, eine gemeinsame Linie mit der US-Regierung zu finden, und Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Es besteht die Sorge, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt.

© dpa-infocom, dpa:250814-930-909422/2

Weitere Meldungen

Alaska-Gipfel: Kann Trump Putin zum Frieden zwingen?

Politik US-Präsident Trump und Kremlchef Putin wollen bei einem Gipfel über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Die Führung in Kiew bleibt außen vor.

Trump und Putin

Israels Finanzminister treibt Siedlungsbau voran

Politik Der rechtsextreme Finanzminister Smotrich plant laut einem Bericht Tausende neue Siedlerhäuser im Westjordanland.

Nahostkonflikt

Trump warnt Putin vor schwerwiegenden Konsequenzen

Politik Vor dem in Alaska geplanten Treffen Trumps mit Putin stellen sich Europäer bei einer Telefonkonferenz mit dem US-Präsidenten demonstrativ hinter die Ukraine.

US-Präsident Trump
skyline