Vor stürmischen Tagen: Mit diesen Tipps macht man Haus, Balkon und Co. windfest

Den ersten Sturmhöhepunkt im Herbst 2021 erwarten die Wettermeteorologen in der Nacht zum Donnerstag (21.10) und am Donnerstag selbst. Das Sturmtief bringt Wind mit bis zu 100 km/h mit, sagt unsere Wetterredaktion. Etwas Vorbereitung auf solch stürmische Tage schaden nie. Wir haben ein paar Tipps für euch, damit ihr euer Eigentum, euren Balkon/die Terrasse oder den Garten windfest machen könnt.

Mieterinnen und Mieter können folgende Dinge beachten: Rolläden entweder ganz hoch oder ganz runtersetzen. Wenn Rolläden nur halb runterhängen, kann der Wind die Rolläden tatsächlich aushebeln. Bei Garten, Terrasse oder Balkon sollte jeder darauf achten, dass nichts rumfliegen kann. Sonst liegen einen Tag später plötzlich Stuhlpolster, Blumentöpfe oder auch teilweise ganze Möbel beim Nachbarn, was auch sehr gefährlich werden kann. Diesen Kram sollte man am besten reinholen oder befestigen. Wer komplett auf "Nummer Sicher" gehen will: Alle Fenster zu, Auto in die Garage und Zuhause bleiben.

Für Eigentümer haben wir folgende hilfreiche Tipps: Dachrinnen und Fallrohre prüfen, damit sie nicht von Laub verstopft sind. Dies kann dazu führen, dass es zu Schäden an der Fassade kommen könnte. Eigentümerinnen und Eigentümer sollten auch gucken, dass am Gebäude nichts wegfliegen kann, das bedeutet: Dachziegel, Satellitenanlagen, Antennen, Photovoltaikanlagen und so weiter. So etwas muss gesichert sein und wird am besten regelmäßig geprüft, genauso wie Bäume auf dem eigenen Grundstück. Die sollten nämlich am besten auch auf dem Grundstück bleiben und beispielsweise nicht irgendeinen Spaziergänger verletzen.

Für die kommende Zeit im Herbst und Winter wird es in Nordrhein-Westfalen wieder einige stürmische Tage geben, bei denen diese einfachen Tricks und Tipps dem ein oder anderen mit Sicherheit helfen können.

Autoren: Sascha Faßbender / Joachim Schultheis