Vorhaller Supermarkt rückt nah

"Wir haben das jetzt von uns aus auf den Weg gebracht", sagt Bezirksbürgermeister Heinz-Dieter Kohaupt. Im Fachdeutsch der Verwaltung heißt das: Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde gestern einvernehmlich abgesegnet.





Das Baupaket sieht zum einen den neuen Supermarkt vor, zum anderen will sich Aldi erweitern und eine Drogerie soll neu dazu kommen.

Was jetzt noch fehlt ist das OK des Rates der Stadt Ende des Monats. Das dürfte aber kommen. Dann muss die Bezirksregierung Arnsberg zustimmen, weil für die Investition der Flächennutzungsplan geändert werden muss. Auch hier sind zumindest keine Probleme in Sicht. Kalkuliert man die Zeit für die Entscheidungswege, kann im kommenden Jahr Baubeginn sein.