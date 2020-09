Vortrag: Moderne Sklaven

Offiziell gibt es keine Sklaverei mehr. Daß sie dennoch weiter existiert, will das Allerwelthaus am Mittwoch, 7. Oktober, beleuchten. An diesem Tag klärt um 19 Uhr Philip Heldt über Hintergründe des globalen Warenhandels und Produktionsbedingungen auf. Dabei geht es um die sklavenähnlichen Bedingungen, unter denen Menschen an vielen Stellen auf der Welt arbeiten müssen.





© Pixabay Leroy Skalstadt