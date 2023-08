Vortrag über Enkeltrick

Die Hagener Polizei informiert am kommenden Mittwoch (23.08.23, 14.30 Uhr) über die Betrugsmasche und wie man sich am besten davor schützen kann. Erst gestern hatte es wieder einen Fall in unserer Stadt gegeben.

Ehepaar aus Hohenlimburg wurde Opfer von Betrügern. Die 79-jährige Frau hatte einen Anruf bekommen. Eine angebliche Polizeibeamtin erzählte ihr, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Gegen Zahlung einer Kaution würde die Enkelin nicht ins Gefängnis kommen. Kurz darauf war eine weinerliche weibliche Stimme am Telefon, die der Seniorin glaubhaft machte, sie sei ihre Enkelin. Das Ehepaar übergab den Betrügern eine fünfstellige Summe. Der Vorfall zeigt, wie schnell ältere Leute auf die Masche hereinfallen. Der Vortrag nächsten Mittwoch findet beim Kinderschutzbund statt.





Information und Anmeldungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 02331/386089-0 oder unter der Mailadresse hilfe@kinderschutzbund-hagen.de möglich. Veranstaltungsort ist das „Ein Haus für Kinder“ & Mehrgenerationenhaus des Kinderschutzbundes“, Potthofstraße 20, Hagen-Stadtmitte