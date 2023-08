Wache für den Ordnungsdienst

Bisher ist der Dienst an der Böhmerstraße untergebracht, nun sollen Außendienstmitarbeiter, die Leitstelle und die Teamleitung in den Volkspark umziehen. Konkret geht es um den Pavillon, der aktuell von der Verbraucherzentrale genutzt wird.

Der will die Stadt alternativ Räume im Rathaus an der Volme anbieten. Es geht um den Bereich, in dem die Freiwilligenzentrale untergebracht ist. Die Anlaufstelle für ehrenamtlich engagierte Leute soll stattdessen in die Volmegalerie oder ins Stadtteilhaus Vorhalle umziehen, so der Vorschlag.

Fix ist das aber noch nicht. Die Pläne werden nächste Woche in der Bezirksvertretung Mitte vorgestellt.