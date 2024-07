Wachstumspaket reicht nicht

Man vermisse eine spürbare Senkung der Netzentgelte sowie klare Aussagen zum Bürokratieabbau. Die steuerlichen Erleichterungen seien erfreulich, ebenso die Unterstützung von Forschungsprojekten´. Aber an entscheidenden Stellen seinen die Maßnahmen nicht konkret genug. So fehle die adäquate Finanzierung des Infrastrukturausbaus, genauer von Schiene und Straße. Es gebe keine Aussage dazu, wie die Regierung die Löcher stopfen will.