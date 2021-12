Wälzholz sucht Azubis online

Das Traditionsunternehmen sucht bewusst online nach Nachwuchs. CD Waelzholz bietet Ausbildung im Metallbereich an. Die Produkte der Firma sind fast allgegenwärtig. Sie finden sich in Autos, Windrädern oder in Skiern. Das Unternehmen verspricht vielfältige Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.





Morgen Nachmittag um 16:00 Uhr macht der Ausbildungsleiter Marco Luciani eine Onlinekonferenz, den Einwahllink gibt es bei der BIZ-Homepage der Agentur für Arbeit. Und den Link dazu findet Ihr auf unserer Homepage.





Link: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hagen/greenroom/bizonline