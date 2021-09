Waelzholz will Klimaschutz

Der Strom kommt aus einem Windpark in NRW, der nicht mehr der Förderung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz unterliegt und vermarktet werden kann. In solchen Fällen bietet sich eine Zusammenarbeit wie die zwischen Waelzholz und Mark E an.

Es gibt gleich mehrere Vorteile: Der CO2-Verbrauch vor Ort wird reduziert, regionale Ressourcen werden geschont und Waelzholz kann seinen CO2-Ausstoß selbst reduzieren.