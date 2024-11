Wärmeplanung an der Fernuni

An der Fernuni Hagen gibt es am kommenden Dienstag (12.11.) einen Abend zur kommunalen Wärmeplanung. Hagen muss einen Wärmeplan relativ schnell fertig haben. Worum es dabei geht, was das für Konsequenzen hat, ist Thema an der Fernuni.

