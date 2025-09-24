Wahlarena zur Stichwahl

Dabei kamen alle Probleme der Stadt zur Sprache. Von Brücken und Verkehr über Gewerbesteuer bis Kitagebühren. Und weiter mit Armuts-Migration, Sicherheit und Sauberkeit.

Das Besondere gestern war aber die gelebte politische Kultur. Sachlichkeit und Sachkenntnis prägen die Diskussion. Und so kam es auch bei den Zuschauern vor Ort an.

Dennis Rehbein, CDU © Ralf Schaepe

Die Veranstaltung wurde von Cordula Assmann von Radio Hagen und Jens Stuppe von der Westfalenpost moderiert, und sie wurde gestern auch über unsere Homepage gestreamt. Anschauen geht auch im Nachhinein noch - über unseren Youtube-Kanal oder auch auf radiohagen.de

"Hagen wählt: Deine Stimme. Deine Stadt.“ ist eine gemeinsame Aktion von SIHK, Radio Hagen und der Westfalenpost Hagen.

Zu dem Abend gibt es einen Radiobeitrag - und zwar hier:

© Ralf Schaepe