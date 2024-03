Wahrzeichen für Zuhause

Cuno 1984 - 2024: Ein Stück Erinnerung

Für viele ist der Schornstein ein Signal, dass sie bald Zuhause sind. Mitte diesen Jahres ist damit aber endgültig Schluss, bis dahin soll der Rückbau abgeschlossen sein.

Aufgrund vieler Anfragen hat die Mark-E nun beschlossen Bruchstücke kostenlos an alle zu verteilen, die ein Stück als Erinnerung haben möchten. Auf dem Gelände der Mark-E an der Wetterstraße 111 in Herdecke kann man sich von Dienstag (19.03) bis Sonntag (24.03) in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr ein Stück abholen. Die Bruchstücke sind limitiert.

Da die Aktion gleichzeitig mit einem guten Zweck verbunden werden soll, wird eine Spendenbox für die Bürgerstiftung Herdecke aufgestellt.

Zusammenarbeit mit Beba Ilic

Die Hagener Künstlerin Beba Ilic hat historische Fotos des Werkes mit Bruchstücken des Schornsteines verbunden - daraus sind drei verschiedene Motive in drei unterschiedlichen Größen entstanden. Die limitierte Sonderedition kann in ihrer Pop Art Gallery in der Volme Galerie begutachtet und auch gekauft werden. Zusätzlich können sich Interessierte per Mail an marketing@enervie-gruppe.de wenden. Der Erlös kommt der Bürgerstiftung Herdecke zugute.

Rückbau - was passiert danach?

Üblicherweise werden so hohe Bauwerke gesprengt, das kommt für den Kamin jedoch nicht in Frage. Ob das Gelände den Aufprall des Schornsteines statisch aushalten würde ist nicht sicher, weshalb man sich für den Rückbau von oben nach unten mit einem Spinnenbagger entschieden hat. Zirka drei Meter pro Tag werden von oben abgetragen und ins Innere des Kamins abgeworfen. Das kostet Zeit und ist stark von den Witterungsbedingungen abhängig, weshalb der Rückbau voraussichtlich noch bis zum Sommer dauern wird.

In Zukunft soll das Gelände zur klimafreundlichen Energieerzeugung mittels Photovoltaikanlage genutzt werden.