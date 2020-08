Waldbrandgefahr

Der Ruhrverband ist für die Talsperren entlang der Ruhr zuständig, aber auch für unsere beiden Seen. Außerdem ist er der größte Waldbesitzer im Sauerland. Ein Sprecher sagt: Immer wieder werden an den Ufern Grill- und Feuerstellen gefunden. Dabei genüge derzeit ein Funke, um einen Waldbrand zu entfachen. Erst am Wochenende gab es am Hengsteysee einen Waldbrand. Wer beim Feuermachen erwischt wird, wird sofort angezeigt.

Ein weiteres Problem sind Falschparker, die im Schatten parken wollen und dann der Feuerwehr die Zufahrt versperren. Die werden rigoros abgeschleppt. Außerdem bringt das Sommerwetter mit sich, dass viele Besucher an Seen und Talsperren sind - und viel Müll hinterlassen. Der wiederum gefährdet die Leistungsfähigkeit der Talsperren. Der Ruhrverband gibt jährlich 120 000 Euro für die Entsorgung von Müll aus, den andere liegen gelassen haben.