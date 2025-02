Wandern für die andern

Die Maternity Klinik in Namasa in Ghana soll renoviert werden. Teilnehmer können sich sponsern lassen oder direkt spenden. Es geht auf Wanderungen über 5, 10 oder 15 Kilometer. Mountainbiker fahren 15 oder 25 Kilometer. Darüber hinaus gibt es eine Wander-Schatzsuche für Kinder ab 6. Treffpunkt ist das Schulzentrum in Breckerfeld. Los geht's am 8. März um 10 Uhr. Madamfo Ghana unterstützt seit 2001 die Menschen in Ghana. Das Prinzip von Beginn an: Hilfe zur Selbsthilfe.





