Wandern ganz nah - Lesung im Leseladen

Es geht um eine Lesung im "Leserladen" in der Hohenzollernstraße. Dorthin kommt der Autor Thomas Matt am 8. Mai, und es geht um sein Buch "Der Ennepe-Steig". Matt bietet ansonsten auch geführte Wanderungen auf dem Ennepesteig an. Und morgen ab 18:00 Uhr liest er aus seinem Buch. Die Veranstalter bitten um Anmeldung, weil der Leserladen nur Platz für etwa 30 Besucher hat.

Anmeldung unter: leserladen.hagen@funkemedien.de