Wann haben wir Ergebnisse?

Wann die Stimmen der Oberbürgermeisterkandidaten ausgezählt worden sind, ist noch nicht ganz klar. Da wir bei dieser Wahl mit 29 000 deutlich mehr Briefwähler haben, fehlen die Erfahrungswerte. Was man weiß: Briefwahlstimmen auszuzählen dauert deutlich länger, als die Stimmen auszuzählen, die in in den Wahllokalen abgegeben worden sind.

Vorsichtige Schätzung gehen davon aus, dass wir gegen 20 00 Uhr bis 20 30 Uhr schon ein relativ deutliches Bild haben.

Erreicht keiner der Kandidaten in diesem Wahlgang 50 Prozent, dann gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl.

An der dürfen dann nur noch die beiden Kandidaten mit den bisher meisten Stimmen teilnehmen.

© Fotolia