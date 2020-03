Warenkorb und Co

Corona hat auch Folgen für bedürftige Menschen in Hagen. Die Diakonie hat Anlaufstellen wie Luthers Waschsalon und Bahnhofsmission geschlossen. Es geht um die Gesundheit der Menschen und auch darum, die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich zu verlangsamen. Wäsche kann aber in Luthers Waschsalon weiter gewaschen werden.

