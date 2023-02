Warnstreik am Donnerstag

Die Gewerkschaft geht von massiven Einschränkungen aus. Unter anderem bei den Hagener Bürgerämtern, der KFZ Zulassungs-Stelle in Hohenlimburg und der Müllentsorgung. Der HEB hat bereits angekündigt, morgen keine Rest-Mülltonnen zu entleeren. Sie werden dafür in der nächsten Woche abgeholt. Auch Sperrmüll wird morgen nicht eingesammelt. Die Leerung der Altpapier-Tonnen ist hingegen nicht vom Streik betroffen.

Geplant sind zwei Demo-Züge, die vom WBH in Eilpe und vom Rathaus II am Bahnhof aus zum Volkspark führen, dort gibt es dann eine Kundgebung. Im Vorfeld der Ratssitzung am Donnerstagnachmittag soll dann auch eine Petition an Oberbürgermeister Erik Schulz übergeben werden. In der aktuellen Tarifrunde fordert die Gewerkschaft Verdi 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, die zweite Verhandlungsrunde steht Ende des Monats an. Da, wo wegen des Warnstreiks Donnerstag die Mülltonnen stehen bleiben. können beim nächsten Abholtermin Säcke daneben gestellt werden.