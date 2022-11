Warnstreik bei Schmiedag

"Wir meinen das sehr ernst", sagt Jens Mütze von der IG-Metall in Hagen. Nach wie vor gebe es kein Angebot in NRW. Damit meint die Gewerkschaft: Die Arbeitgeber beharren auf einer Einmalzahlung von 3000 Euro, sind aber nicht bereit, den Tariflohn um einen bestimmten Prozentsatz zu erhöhen.Die Arbeitgeber wiederum sagen, die wirtschaftlich angespannte Situation in den Betrieben sei bekannt. Es müsse nun darum gehen, als Tarifpartner eine Lösung zu finden, die die Beschäftigung sichere und die Lage nicht noch erschwere. Eine Einmalzahlung lehnt die IG-Metall ab, weil sie im Gegensatz zu einer prozentualen Erhöhung nicht nachhaltig sei. Sie fordert 8 Prozent mehr Lohn.