Warnstreik in kommunalen Kitas

Auch die Ganztags-Betreuung an Grundschulen fällt aus und bei anderen sozialen Einrichtungen gibt es Einschränkungen. Die Gewerkschaft ver.di hat noch einmal zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Diesmal sind die Erzieherinnen dran. Explizit aufgerufen zum Warnstreik sind die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes hier in Hagen, aber auch aus umliegenden Städten. Sie nehmen am Vormittag an einer Demonstration in Iserlohn teil. Um 10 Uhr ist dort eine große Kundgebung geplant. Ver.di fordert im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das Angebot der Arbeitgeber bezeichnet die Gewerkschaft als enttäuschend. Für den Warnstreik ist bewusst der heutige Internationale Frauentag ausgewählt worden, um auf die existenziellen Nöte von Erzieherinnen aufmerksam zu machen.