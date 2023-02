Warnstreiks am Montag

Viele Dienststellen der Stadt bleiben dicht, auch die städtischen Kitas sind betroffen. Die Straßenbahn versucht einen Notfahrplan auf die Beine zu stellen, die Busse sind dann auf Nachtexpress-Basis unterwegs. Vom Warnstreik betroffen sind auch die Verkehrsbetriebe im Ennepe-Ruhr und im Märkischen Kreis. Beim HEB fällt die Müllabfuhr für die grauen Tonnen aus aus, betroffen ist auch die Straßenreinigung. Einschränkungen gibt es auch an der Müllverbrennungsanlage

Mit dem Streik will Verdi in der aktuellen Tarifrunde weiter Druck machen. An der Kundgebung auf dem Friedrich-Ebert-Platz beteiligen auch auch Beschäftigte aus dem Märkischen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Morgens gibt es verschiedene Streikmärsche durch die Stadt, um 9.30 Uhr sollen sie sich dann alle auf dem Friedrich-Ebert-Platz versammeln.