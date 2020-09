Warntag in Hagen

Die Sirenen sind im Hagener Stadtgebiet aber unterschiedlich laut wahrgenommen worden. Die Sirenendichte in den Stadtteilen ist dichter als in der Innenstadt. Das liegt daran, dass in den Stadtteilen bei größeren Einsätzen die freiwilligen Feuerwehren per Sirene alarmiert werden. In der Stadtmitte gibt es die Wache der Berufsfeuerwehr. Ein paar wenige Sirenen müssen auch noch modernisiert werden.

Auf Informationen per Warn-App Nina haben auch die Feuerwehrleute in Hagen gewartet. Bundessweit hat die App bei vielen nicht funktioniert. Vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heißt es, teilweise sei es zu einer Überlastung des modularen Warnsystems gekommen.