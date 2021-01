Warnung vor Betrug

Im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimfung bekommen die Leute Post und keine Anrufe. Aktuell warnt auch die Kassenärztliche Vereinigung vor Betrügern. Die wollen Ängste und Unsicherheiten ausnutzen und so das schnelle Geld machen. Die Gauner rufen Leute an, bieten Imfungen gegen Bezahlung und kündigen Hausbesuche an. All das ist Betrug.

