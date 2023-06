Warnung vor Starkregen

Die Warnung gilt ab 12 Uhr heute Mittag. Der DWD rechnet mit Starkregen zwischen 40 und 70 Litern pro Quadratmeter in einem Zeitraum zwischen 3 bis 6 Stunden. Das ist ein schweres Gewitter - aber nicht so viel Regen, wie in der Flutnacht 2021. Da gab es teilweise bis zu 170 Liter Regen innerhalb von drei Stunden. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass das Unwetter in der Nacht dann abzieht. Bei der Warnung handelt es sich lediglich um eine Vorabinformation, damit die Menschen sich entsprechend vorbereiten können.